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苗栗（火旁）龍之夜 鍾東錦指藍綠大罷免像瘟疫

2025/2/9 23:00（2/9 23:11 更新）
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2025苗栗元宵𪹚龍之夜9日晚間登場，縣長鍾東錦（左2）表示，𪹚龍在古時有驅趕瘟疫意義，如今國內政局混亂，「大罷免就像是瘟疫一樣」，他不希望苗栗任何民意代表被罷免。中央社記者管瑞平攝 114年2月9日
2025苗栗元宵𪹚龍之夜9日晚間登場，縣長鍾東錦（左2）表示，𪹚龍在古時有驅趕瘟疫意義，如今國內政局混亂，「大罷免就像是瘟疫一樣」，他不希望苗栗任何民意代表被罷免。中央社記者管瑞平攝 114年2月9日
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）2025苗栗元宵（火旁）龍之夜今晚登場，縣長鍾東錦說，古時（火旁）龍有驅趕瘟疫用意，近來政治混亂，「大罷免就像是瘟疫一樣」，他不希望苗栗縣任何民代被罷免。

苗栗客家元宵節慶（火旁）龍系列活動最高潮「（火旁）龍之夜」，今晚在苗栗市經國路河濱公園舉行，客委會副主委范佐銘、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍立委邱鎮軍、民眾黨籍立委陳昭姿、苗栗市長余文忠等人出席參與啟動儀式，祈求新的一年平安興旺。

隨後7支龍隊輪番上場，接受萬串鞭炮轟炸，伴隨隆隆鼓聲、火光、煙硝瀰漫，場面震撼，吸引來自各地遊客近距離觀看體驗。

鍾東錦致詞時表示，（火旁）龍在古時有驅趕瘟疫意義，炮竹煙火炸得猛烈，如今國內政局混亂，本來是綠的公民團體要罷免藍營立委，現在藍的公民團體也要罷免綠的立委，還有人提出罷免苗栗縣內綠營議員，「大罷免就像是瘟疫一樣」，他不希望苗栗任何民意代表被罷免。

鍾東錦說，以總統賴清德的聰明才智與現在的地位，如果大罷免是正確的，總統應該早就出來講話了，他認為總統沒有說話，或許也認為這行為不是很正確。

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他強調，「火車就要相撞，應該要停止」，政治這樣下去，中央、地方都不知道怎麼做，會搞得很亂，絕對不是福國利民的好事。

此外，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪以及參選民眾黨主席的前立委蔡壁如也現身會場，但兩人均未發言，也未接受媒體採訪。（編輯：蕭博文）1140209

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苗栗市公所舉辦客家元宵民俗「𪹚龍」活動邁入27週年，9日𪹚龍之夜在苗栗市經國路河濱公園登場，多支龍隊輪番接受鞭炮洗禮，場面震撼。（苗栗市公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月9日
苗栗市公所舉辦客家元宵民俗「𪹚龍」活動邁入27週年，9日𪹚龍之夜在苗栗市經國路河濱公園登場，多支龍隊輪番接受鞭炮洗禮，場面震撼。（苗栗市公所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月9日
苗栗客家元宵節慶𪹚龍系列活動最高潮「𪹚龍之夜」，9日晚間在苗栗市經國路河濱公園舉行，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（前右1）以及參選民眾黨主席的前立委蔡壁如（前右3）等人現身會場。中央社記者管瑞平攝 114年2月9日
苗栗客家元宵節慶𪹚龍系列活動最高潮「𪹚龍之夜」，9日晚間在苗栗市經國路河濱公園舉行，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（前右1）以及參選民眾黨主席的前立委蔡壁如（前右3）等人現身會場。中央社記者管瑞平攝 114年2月9日
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