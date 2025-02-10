為植物人留下全家福照 屏東婚紗團隊半年圓夢46組

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）創世基金會屏東院去年3月展開計畫，獲屏東婚紗公司支持，團隊半年間為46名植物人留下美麗全家福照片，今天團隊再度帶領夥伴前往，要為植物人圓夢。

婚紗公司老闆潘美君今天帶領夥伴到創世屏東院，依新入住個案「阿鴻」家庭需求，為他換穿排灣族服，設計布置拍攝場景，在家人的圍繞下團隊按下快門，也留住幸福瞬間。

潘美君提及，透過臉書（Facebook）得知植物人圓夢計畫，獲團隊攝影師與造型師力挺，立刻來協助拍攝，本來只拍1組家庭，因認同創世服務理念，陸續擴及46個。

潘美君說，看似是團隊協助創世植物人家庭圓夢，但事實是植物人改變了企業文化，與客戶互動增加包容與溫度，珍惜每個幫助別人的機會，只要創世屏東院需要，圓夢計畫就會持續進行。

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創世屏東院提及，現年43歲的「阿鴻」，離婚育有1女，去年5月因腦出血成為植物人，已退休的爸爸不得不承擔照顧重責，而微薄的退休金難以負擔龐大醫療費用及生活開銷，一家生活陷入困頓。經轉介入住創世屏東院，不僅舒緩爸爸壓力，讓生活得以回歸正軌，也有機會拍攝全家福照片。

創世屏東院指出，目前安養55名清寒植物人，每年需尋找100名守護天使，協助植物人尿布經費，盼社會大眾支持。（編輯：李淑華）1140210