台南安平天后宮、西來庵抵印尼 參與元宵遶境

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）台南市安平開台天后宮、西來庵受邀至印尼參加茂物和萬隆的元宵嘉年華會及遶境活動，一行人今天下午抵達雅加達，受到駐印尼代表處和華航主管的歡迎。代表團預計今天起至15日將出席多項宗教交流活動。

台南市安平開台天后宮、西來庵代表團抵達雅加達後，隨即前往茂物（Bogor）福德廟進行團拜，晚間還會依茂物當地風俗，到茂物植物園祭拜印尼本地神明，明天則將參與茂物一年一度的元宵慶典和繞境活動。

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代表團一行人下午抵達雅加達蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）時，駐印尼代表處組長許偉麟、華航駐雅加達分公司總經理宋道明、機場主任楊景裕等人皆到機場接機歡迎。

此前，台南市長黃偉哲8日曾前往安平開台天后宮上香祭拜及授旗，祝福代表團到印尼一切順利；他當時指出，安平開台天后宮是台南重要宗教聖地及信仰中心之一，此次前往印尼進行宗教文化交流，將讓許多印尼華人和當地民眾感受台灣宗教文化的珍貴。（編輯：高照芬）1140211