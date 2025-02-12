日出大道藝文空間違規治喪 花蓮首開罰

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮縣府打造日出大道行人徒步區，提供藝文活動場域，不過近日有民眾在廣場舉辦私人祭奠，經勸導仍未撤離，警方開出首張罰單，花蓮縣文化局將按使用時間向喪家收取場地費。

花蓮日出大道啟用約2年，連接花蓮市中華路至南濱路間、自由街至明義街間等範圍，兩側為單向車道，中央為人行道兼廣場，共分為6處提供申請舉辦藝文活動，今年太平洋燈會首度移師到日出大道舉辦，活化當地商圈。

太平洋燈會還在熱鬧舉辦，日出大道近日出現私人祭奠棚架。花蓮縣文化局今天指出，接獲民眾檢舉後，確實違反日出大道管理辦法第6條，經派員勸導後未撤離將開罰。

花蓮縣文化局指出，日出大道廣場提供民眾藝文場地、活動租借使用，禁止舉辦私人婚喪喜慶或餐宴，警方也可依道路交通管理處罰條例按日開罰，是日出大道設立來第1張罰單。

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花蓮縣文化局表示，除了道交條例罰則，文化局也將依日出大道管理辦法規定，按喪家使用時段收取場地費。

依花蓮縣日出大道管理辦法收費基準，每場次4小時場地費、清潔費及裝台費共新台幣7000元，再加上用電費用等。花蓮縣文化局呼籲，不要在日出大道上辦理未經許可的活動或儀式，還給日出大道一個良好的藝文空間場域。（編輯：謝雅竹）1140212