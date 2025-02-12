北市U-Sport升級 3/1起健走跑步也能賺U幣

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市「U-Sport台北樂運動」計畫，市長蔣萬安宣布再升級，延續加碼送1500元運動抵用金、運動入場滿36次後，每次集5U幣翻倍為10U幣，且健走跑步也能賺U幣。

蔣萬安今出席U-Sport台北樂運動記者會，宣布計畫再升級， 除延續「加碼送」1500元運動抵用金外，「樂集點」運動入場滿36次後，每次集5U幣翻倍為10U幣；今年再推出「U-Walk」計步集點新功能，日常健走跑步也能集U幣，而「好康抽」最大獎更躍升為市價約80萬的轎車。

體育局表示，去年推出「U-Sport台北樂運動」計畫獲得超過9成滿意度支持，這次計畫升級以外，為幫世界棒球經典賽資格賽的中華隊應援，2月21日至23日中華隊賽程期間運動入場集點從5U增至20U，歡慶中華隊贏球隔天再加碼送40U。

體育局說，3月1日起，U-Sport App將試辦「U-Walk計步」集點功能：民眾只需串接手機數據，不必進入運動場館，在戶外健走跑步也能集U幣，一個月走滿20萬步可獲30U、達30萬步則可一舉獲120U。

而今年U-Sport與喬山運動健康科技合作推出線上運動課程，自3月下旬，運動抵用金不僅可購買合作場館入場、租借及課程費用，也可選購線上課程套裝；而今年不僅延續U幣兌換為悠遊卡儲值金，預計自6月起更升級成只需在U-Sport App綁定悠遊卡，即可輕鬆轉換。

體育局長王泓翔表示，U-Sport台北樂運動延續原有「樂集點」、「加碼送」、「好康抽」3大主軸再升級，今下午2時起開放23至64歲的台北市民2月26日前申請「加碼送」1500元運動抵用金，2月27日由系統隨機抽籤派發獎金，限量4萬份，可至包括12行政區運動中心、民營連鎖健身業者如World Gym、可爾姿、全真瑜珈、健身工廠等百家公民營場館購買運動課程。

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王泓翔說，凡至合作公民營場館入場運動享「樂集點」，每次入場可獲5U，累積達36次後，U幣集點翻倍為10U，鼓勵市民「動愈多、賺愈多」；而在指定期間內達標12次、24次集點者，即可獲得「好康抽」抽獎資格，今年最大獎更上層樓，為市價約80萬元的Nissan Kicks小型SUV。

體育局表示，持續透過舉辦大型國際賽事、升級硬體場館設施、推出激勵政策等，落實蔣萬安「運動之都」政策目標；「U-Sport台北樂運動」計畫，吸引10萬餘名市民加入會員，U幣集點數達151萬餘人次，整體滿意度達91.6%，98.3%民眾表示非常願意或願意繼續參加；北市去年規律運動人口比例39.6%，不僅蟬聯6都之首，更較前年提升0.4%。（編輯：張銘坤）1140212