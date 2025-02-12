台中東勢新丁粄節開幕 120斤大粄現做分送民眾

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）「2025台中東勢新丁粄節」今天開幕，邀請製粄達人吳新發當場製作120斤超級新丁粄，分送民眾祝福好運一整年，還有230名大小朋友體驗新丁粄DIY，讓山城動起來。

「2025台中東勢新丁粄節」今天在東勢客家文化園區舉行開幕儀式，由台中市政府客家事務委員會主委江俊龍主持，立法院副院長江啟臣、客家委員會副主任委員范佐銘、民進黨立委何欣純等出席，並將超大新丁粄分送民眾祝福好運一整年。

開幕式活動邀請中信兄弟啦啦隊熱力開場，帶動全場來賓齊跳「台灣尚勇」，一同分享活動喜悅，也特邀東勢製粄職人吳新發師傅團隊帶來「120斤大粄實境秀」，並由江俊龍帶領市府團隊，與現場來賓及學童同樂體驗「百人新丁粄DIY」，場面壯觀，為開幕式活動帶來高潮。

今天是元宵節，江俊龍表示，新丁粄節在東勢是農曆正月的最高潮。今年活動充滿「蛇prise」，不但邀製粄達人吳新發，現場製作120斤超級新丁粄，讓民眾大開眼界，同時還有230名大小朋友體驗新丁粄DIY，強調「全城參與」讓整個山城動起來。

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江啟臣致詞時指出，新丁粄節與元宵節一樣，都是象徵喜悅與幸福分享的重要節慶。感謝中央與地方，共同持續舉辦這場文化盛宴，讓這項傳統民俗活動能夠傳承並發揚光大。看到現場有許多家庭與年輕夫妻參與，象徵著這場節慶的傳承與未來的希望。

范佐銘表示，「打粄」是東勢客家庄的一大特色，不論生男、生女都會製作新丁粄與「鄰舍」分享幸福，也是性別平等的象徵；不論是全台唯一的「鬪粄文化」，以及東勢客庄的大埔客家文化，都歡迎來新丁粄節一探究竟；特別感謝市府客委會邀請上百名學童共襄盛舉，讓小朋友從小認識新丁粄，期待未來中央、地方持續合作，共同推動客家語言及文化。（編輯：謝雅竹）1140212