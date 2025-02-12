加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普揚言祭對等關稅是談判策略？目標、影響國家一次看
首頁 / 地方

高雄冬日遊樂園已破500萬人次 過年旅宿住房逾8成

2025/2/12 18:13（2/12 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「2025高雄冬日遊樂園」活動持續吸引人潮，當地旅宿業者也把握即將到來情人節商機，紛紛推出優惠搶客。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月12日
「2025高雄冬日遊樂園」活動持續吸引人潮，當地旅宿業者也把握即將到來情人節商機，紛紛推出優惠搶客。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄燈會「2025高雄冬日遊樂園」吸引人潮，市府觀光局今天表示，1月25日開幕至2月11日，累計參觀人次已逾500萬；過年期間旅宿業住房超過8成，市區接近滿房，業者也紛推優惠搶客。

觀光局今天發布新聞稿表示，「2025高雄冬日遊樂園」1月25日開幕至11日，累計參觀人次已逾500萬，過年期間旅宿業住房超過8成，市區接近滿房；活動期間適逢2月14日情人節，高雄多家旅宿業者也趁勢推出各項優惠專案吸引遊客。

觀光局表示，愛河灣不但有「吉伊卡哇」3個可愛角色大型氣膜裝置，愛河畔及西子灣更有「巨大化美食」新春限定打卡點與「鰲耀龍翔」燈光展演秀等，且高雄有多種特色景觀，涵蓋山海河港元素，適合情侶與家人觀光旅遊。

為迎接情人節，觀光局也號召多家旅宿業者推出住房餐飲優惠，如「漢來大飯店」的「巧克力之夜三麗鷗情人節」專案，每晚新台幣8870元起，送愛神巧克力禮盒；港景客房每晚6388元起，還有海上超跑遊艇體驗。

高雄英迪格酒店Craft咖啡廳、Pier No.1高空酒吧也聯袂推出優惠活動，即日起至2月28日，2人同行贈2杯粉紅氣泡飲；「高雄萬豪酒店」美享地餐廳情人節晚餐每人5880元，贈粉紅香檳1杯；「高雄日航酒店」平日「花漾春宴」住房專案每晚5800元起，贈3000元餐飲抵用金等。

另外，「高雄翰品酒店」港都茶樓用餐，拍攝合照上傳指定社群即獲「心型水果奶酪」等；「高雄福華大飯店」情人套餐拍照打卡贈限定款變色瓶；楠梓區「犝犝燄牛排館」也搶在情人節前開幕，即起用餐留五星好評，送炸薯片一份。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光局表示，「2025高雄冬日遊樂園」最後展期，還有「鰲耀龍翔」燈光展演，或愛河與西子灣配合吉伊卡哇故事情節打造的的珍珠奶茶、大碗公冰造型的「巨大化美食」新春限定打卡點，體驗高雄夜間獨特風貌。

此外，高雄還有駁二彩虹地景、哈瑪星鐵道文化園區、壽山情人觀景台、旗津彩虹教堂等景點，歡迎全台民眾、情侶到高雄放閃，並與「吉伊卡哇」小可愛們一同歡度情人節；詳情可上高雄旅遊網（https://khh.travel）查詢。（編輯：陳仁華）1140212

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：