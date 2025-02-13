台北車站旁機車格3月起計時收費 盼提高周轉率

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）有鑒於台北車站旁機車格常被久佔，台北市交通局宣布，3月3日起調整周邊約400格機車格收費方式，從計次改為計時，當次收費上限50元，以提高周轉率並鼓勵綠運輸。

台北市交通局今天舉行記者會宣布此新制，停車管理工程處營運科長李杰儒說明，台北市推動路邊機車停車格收費多年，目前約有4分之1、6.4萬格位實施全市單日記次收費新台幣20元，不過觀察發現，部分地區仍有政策調整空間。

他指出，台北車站東側周邊約400格路邊停車格，大部分是外來車輛使用，單次停放時間較長且常常報到，整體使用率超過9成，每日周轉率不到2次，所以為了提高周轉率，收費方式將自3月3日起改為計時制，每半小時收費5元、每格當次最高50元。

李杰儒指出，實施路段包含市民大道1段（國光客運台北車站至中山北路1段）及逸仙公園東、西、南側，此區域內停車不適用每日全市一張單及路邊機車停車月票，且若車輛在區域內移動，如從市民大道停到中山北路1段，就會再開新單。

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李杰儒說，這是台北市第一個機車計時收費區域，希望透過停車費金額上限增加，減少久停的車輛，讓有臨時停車需求的民眾可以順利找到車位，同時達到鼓勵使用大眾運輸、抑制私人運具的效果。

對於計時收費會不會擴大至其他地區，台北市停管處長劉瑞麟表示，會視此區域實施狀況評估，另台北車站有其特殊性，許多民眾可能是騎機車來這邊轉乘到其他縣市，一停就是一整天甚至整週，所以計時收費上路後，基本上不會再改回計次收費。（編輯：張銘坤）1140213