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年後血庫補不回 O型最缺、台中高雄拉警報
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展望會助台東3013清寒生上學 助學金仍缺590萬

2025/2/13 15:12（2/13 15:26 更新）
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台灣世界展望會提供台東地區新台幣2260萬元助學金，幫助3013名貧困兒少安心上學，目前尚有590萬元助學金缺口。（台灣世界展望會提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月13日
台灣世界展望會提供台東地區新台幣2260萬元助學金，幫助3013名貧困兒少安心上學，目前尚有590萬元助學金缺口。（台灣世界展望會提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）學校陸續開學，世界展望會提供台東地區新台幣2260萬元助學金，幫助3013名貧困兒少安心上學，目前尚有590萬元助學金缺口。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明今告訴中央社記者，學校陸續開學，台灣世界展望會為讓台東清寒學子無須掛心家庭經濟、安心上學，發出助學金、生活扶助金、營養扶助金近2260萬元，幫助3013名學生。

李玉明表示，其中受助的蘭嶼學童「瑞瑞」住家去年陸續受到颱風襲擊，屋頂被強風吹掀、冰箱家具泡水損壞，讓收入原本就不穩定的家庭面臨更艱困生存衝擊與考驗。

李玉明說，剛升上國中的「瑞瑞」，是個懂事孩子，在爸媽忙著照顧需要早療的弟弟、身體不適的長輩時，「瑞瑞」會照顧好自己，在升學及離島學習資源有限環境，也非常珍惜擁有的資源。

展望會表示，這兩年，台灣世界展望會與「PaGamO素養品學堂」合作，在蘭嶼設立「數位學習班」，提供閱讀素養題目，並搭配遊戲化學習，成為培養當地兒童閱讀素養重要資源；「瑞瑞」加入學習班後，每月不僅有老師陪伴閱讀文章、課後可享用點心，展望會也提供筆電讓孩子回家練習閱讀及抓重點。

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雖然風災、早療、長者照顧，為「瑞瑞」一家帶來許多困難與考驗，但有了展望會及愛心捐款人支持，瑞瑞能穩定上學、獲得更多學習資源，也緩解爸媽重擔與壓力。

展望會表示，台東地區尚有約590萬元急待募集，邀請社會大眾一同關懷台東弱勢兒童教育，捐款支持「助學行動」，幫助台東弱勢學子無憂上學，或加入「國內兒童資助計畫」，一起陪伴稚弱生命翻轉貧窮，讓受助家庭與兒童有機會邁向自立。（編輯：陳仁華）1140213

李玉明
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