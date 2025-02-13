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苗栗南庄124線土石崩落 三灣鄉道路基崩塌

2025/2/13 17:27（2/13 17:36 更新）
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苗栗縣南庄鄉苗124線24公里處13日發生土石崩落，警方到場放置交通錐及爆閃燈警示人車，通報鄉公所加以清除，並呼籲民眾前往山區務必注意天氣變化，留意路樹傾倒及土石坍塌等。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月13日
苗栗縣南庄鄉苗124線24公里處13日發生土石崩落，警方到場放置交通錐及爆閃燈警示人車，通報鄉公所加以清除，並呼籲民眾前往山區務必注意天氣變化，留意路樹傾倒及土石坍塌等。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣南庄鄉苗124線24公里處今天發生土石崩落，另外，三灣鄉頂寮村苗19鄉道有路基崩塌，所幸均無人員受傷，警方呼籲近期天氣不穩，前往山區務必提高警覺。

苗栗縣警察局頭份分局指出，南埔派出所上午10時許接獲報案稱縣道124線24K處有土石崩落，員警立即前往發現因山區下雨土石鬆動，大小不一石塊自山壁掉落路面，立即放置交通錐及爆閃燈警示人車，並通知南庄鄉公所及相關單位完成落石清除。

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另外，三灣鄉頂寮村苗19鄉道今早發生路面崩塌情形，鄉長李運光告訴中央社記者，該路段為頭份市通往南庄獅頭山替代道路，疑因昨晚雨勢稍大，出現部分路面坍塌，公所先派員放置交通錐警示帶及閃光燈標記範圍提醒用路人，請路過鄉親減速慢行，並通報縣府交通工務處預計明天派員會勘。

警方提醒，近來山區天氣不穩，常有強降風或大雨情形，前往山區務必注意天氣變化，並留意路樹傾倒及土石坍塌等，以確保自身用路安全。（編輯：林恕暉）1140213

#三灣鄉
#南庄鄉
#苗栗縣
#苗栗縣警察局頭份分局
苗栗縣三灣鄉頂寮村苗19鄉道13日上午發生路面崩塌情形，鄉長李運光表示，該路段為頭份市通往南庄獅頭山替代道路，疑因前一晚雨勢稍大而出現災情，現場已放置交通錐警示帶提醒用路人。（李運光提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月13日
苗栗縣三灣鄉頂寮村苗19鄉道13日上午發生路面崩塌情形，鄉長李運光表示，該路段為頭份市通往南庄獅頭山替代道路，疑因前一晚雨勢稍大而出現災情，現場已放置交通錐警示帶提醒用路人。（李運光提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月13日
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