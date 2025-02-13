屏東14日專案稽查百貨商場 縣府：未申報不得施工

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）台中新光三越百貨今天近午發生氣爆，造成多人死傷，屏東縣政府明天將對轄內百貨商場、美食街進行專案聯合稽查，要求業者不得未申報就進行裝修。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，台中新光三越發生嚴重氣爆，造成多人死傷，突顯百貨商場公共安全重大議題；縣長周春米責請消防局、城鄉發展處、勞動暨青年發展處等相關單位，明天將對轄內百貨商場美食街等進行專案聯合稽查。

縣府將檢視商場消防安全、建築物公共安全及瓦斯管線等關鍵設施與職業安全衛生事項，確保公共安全不受威脅，保障縣民安全。

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縣府表示，專案稽查是為保障縣民生命財產安全，並確保公共場所設施符合消防、建築物公共安全、室內裝修管理規範及職業安全衛生等事項。

縣府強調，呼籲商場及建築物業主配合，落實所有必要安全措施，防範類似事故發生；另外，要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報情形下進行裝修施工。（編輯：陳仁華）1140213