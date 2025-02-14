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彰化大埔路標線型人行道即日取締違停 已開3罰單

2025/2/14 14:30（2/14 14:46 更新）
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彰化市大埔路劃設標線型人行道，警方14日起針對汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午已開出3張罰單。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月14日
彰化市大埔路劃設標線型人行道，警方14日起針對汽機車占用人行道違規停車執行取締，上午已開出3張罰單。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月14日
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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化縣警察局彰化分局表示，彰化市大埔路試辦人本道路計畫，劃設標線型人行道，即日起會針對汽機車占用人行道違規停車執行取締，今天上午已開出3張罰單。

彰化縣政府為優化大埔路行人通行空間，今年1月劃設總長約1050公尺標線型人行道，並將原有車道縮減為雙向各3.2公尺寬的混合車道，以及設置1.5公尺寬停車區，為行人提供專屬步行空間。

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彰化分局今天透過新聞稿指出，標線型人行道依據道路交通標誌標線號誌設置規則繪設，以綠色為鋪面，明確區分人行道範圍，同時劃設停車彎，提供汽機車停車空間，希望達成「人本交通」與「汽機車平權」共識。

彰化分局表示，新設標線相關停車規定已宣導一段時間，今天開始針對車輛占用人行道違停執行取締，上午已開出3張罰單，依道路交通管理處罰條例可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾遵守規定，創造良好用路環境。（編輯：謝雅竹）1140214

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