新北國小課輔老師控薪水欠過年 市府道歉允檢討

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市國小課後照顧老師向民進黨新北市議員鄭宇恩陳情，指遭欠薪水無法過春節。教育局今天表示，因人員異動且逢春節才延遲撥款，深表歉意，檢討流程，13日已核定補助經費。

鄭宇恩今天發布新聞稿指出，接獲國小課後照顧班老師陳情稱遭積欠去年12月與今年1月薪水，導致企業職場罕見的「欠過年」竟在學校發生，讓老師無法安心過春節。

她表示，課後照顧班、幼兒園延長照顧服務經費，都是來自中央補助經費；新北市教育局的行政流程有問題，應檢討教師發薪程序，勿再損害權益。

鄭宇恩議員指出，學校課後輔導班經費組成來自於學生自費、中央對弱勢兒童補助，以及自費差額由教育局撥補，由於學校要等到所有經費到位才會核發薪資給課後老師，所以會有延遲發薪的情況。

她表示，教育局應改善發薪流程，因教師的薪資是可以在月底清楚結算，教育局應先墊付，通函讓學校先發放，勿讓輔導老師苦等薪水。

新北市教育局晚間回應中央社記者詢問時指出，因1月間教育局人員異動，造成延遲與老師困擾不便，深表歉意。已於13日核定經費，並檢討核定流程，將督導各校須確實依期程辦理。

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教育局表示，自費生依照使用者付費原則、課後照顧老師實際授課情形，按月發放鐘點費，9成5以上學校都已於春節前完成發薪。

另外，因補助各校辦理弱勢學生的課後照顧費用是教育部撥款後，再由教育局分期撥付各校。少數零星學校會等教育局核定補助後，才一次性發新，導致零星課照老師未能按月領取鐘點費。（編輯：戴光育）1140215