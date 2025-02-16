雲嘉五股開台尊王過爐 百年信仰見證漢人拓墾過程

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（中央社記者蔡智明雲林縣16日電）雲嘉地區五股開台尊王過爐大典今天上午於四湖三條崙海清宮起駕前往大埤鄉豐田村成功廟，雲林縣長張麗善點燃起馬炮為國姓公鄭成功神像過爐拉開序幕，此信仰見證漢人拓墾過程。

張麗善、國民黨立委張嘉郡與地方人士今天上7時點燃起馬炮，迎國姓公神像起駕前往次房股大埤鄉豐田村成功廟。

雲林縣文化觀光處發布新聞稿表示，五股開台尊王信仰文化以鄭成功為信仰核心，源於清乾隆末年間，台灣西岸沿海鄭氏後代5名兄弟供奉祖先鄭成功神像，嗣後因5房兄弟分居雲嘉5處（即長、次、參、肆、伍房等五股），改由5房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲迄今已有百年歷史。

五股開台尊王信仰活動橫跨雲林縣四湖鄉、崙背鄉、斗南鎮、虎尾鎮、大埤鄉與嘉義縣溪口鄉等13庄，每年均吸引上萬餘民眾自發性參加，跟隨國姓公鄭成功與甘爺公、萬爺公神像一起過爐。

張麗善表示，國姓公信仰與台灣歷史密不可分，見證漢人拓墾、發展、擴張過程，顯現雲嘉地區的歷史文化，藉由共同信仰凝聚鄭氏家族向心力，並擴展為庄頭聯誼與地方重要民俗信仰儀式，是雲嘉地區極具影響力的民俗活動。

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張麗善提到，今年國姓公過爐除依循百年香路，沿途經四湖鄉、元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、大埤鄉，並短暫駐駕土庫鎮扶朝珠聖宮及虎尾鎮下湳震天宮。此次輪值的次房股豐田村15年才能輪值國姓公，村民總動員籌備相關活動，並設平安宴宴請隨香信眾席開近千桌。

文化觀光處長陳璧君表示，五股開台尊王每年定期過爐過庄的特性，加上每年輪流不同村落值年，保留「各股自有顏色、配掛紀章、過股點交、神龕啟封、點交熔金、貼封條蓋私章、分旗腳、一股請四股、歷屆爐主隨駕」等獨特民俗，於民國105年登錄為雲林縣民俗文化資產。（編輯：張雅淨）1140216