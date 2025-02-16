台南水道博物館「櫻木花道」 估228連假迎遊客

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南山上花園水道博物館淨水池區種植近500株櫻花，成為台南少有賞櫻景點，館方預估在228連假盛開，搭配在中央步道改種植草花打造全新「櫻木花道」，迎接賞花遊客。

台南市政府文化局代理局長林韋旭告訴中央社記者，台南山上花園水道博物館是國內面積最大國定古蹟，園區內擁有日治時期遺留百年羅漢松、琉球松、玉蘭花等，2016年起更在專家協助下於淨水池區種植超過500棵櫻花，包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻與八重櫻。

林韋旭指出，每年春節前後櫻花盛開，成為不少民眾期待的賞櫻景點，但2023年接連強風豪雨導致數十棵櫻花倒伏，影響景觀，隨後在熱心企業及團體支持下完成補植計畫，目前新植櫻花已適應環境，預計今年花期可加入綻放行列。

館方人員指出，原本淨水池區中央步道有種植櫻花，但因空間太小，狀況一直不佳，今年趁著整理，將原本的櫻花移植，改種植波斯菊及百日草等草花，目前已經熱情盛開，搭配一旁櫻花木，有遊客打趣說，這裡可以請日本動漫知名人物「櫻木花道」代言，也增添話題。

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館方人員指出，可能受到接連冷空氣報到影響，櫻花花期延遲，目前估計約僅1成開花，但不少枝頭都可見花苞，預計盛開時間點大約落在228連假左右，以美景迎接遊客。

館方人員指出，除了櫻花，園區通往淨水池路旁百日草已盛開，加上C館旁波斯菊陸續綻放，以及紫花藿香薊花海、圍牆九重葛花籬，繽紛花況讓博物館和周遭充滿浪漫景色。（編輯：謝雅竹）1140216