彰縣加強稽查農機掉泥巴 防污染道路釀事故

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）2月進入農耕期，彰縣農業處組稽查小組加強稽查農機掉泥巴；農業處指出，農機掉泥巴污染道路，可能讓機車或腳踏車摔車，如發生交通事故，可處罰鍰3600元至1萬800元。

彰化縣政府農業處今天發布新聞，說明彰化縣是農業大縣，2月開始進入農耕期，像是農用曳引機、農地搬運車、自走式噴霧車、大型聯合收穫機、甘蔗採收機等大型農機都會在田間工作。

縣府農業處指出，大型農機在結束田間耕作後及行駛道路前，如果沒有做好清潔工作，就會有沿路掉泥巴情形，不僅會污染道路，當民眾騎機車或腳踏車行經時，有可能因泥巴造成摔車，發生交通意外。

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農業處表示，縣府和各鄉鎮市公所分別組成「農業機械帶土上路聯合稽查取締小組」，在農作期間前往各鄉鎮田間巡查，呼籲農友及農機代耕業者於田間作業後，應做好農機及道路清潔工作，避免泥土散落導致發生交通事故。

若發生交通意外，公路主管或警察可依道路交通管理處罰條例處新台幣3600元至1萬800元以下罰鍰，並視同拼裝車沒入車輛。（編輯：謝雅竹）1140216