竹縣1間健身房停業 消保官籲刷卡消費者申請爭議款

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）竹縣府消保官表示，竹北市1間健身房因場地租約到期結束營業，但業者未說明退費方式，有民眾反映尚未收到退款，提醒以信用卡支付費用者，可向發卡銀行申請爭議款處理，減少金錢損失。

新竹縣政府消保官辦公室今天發布新聞稿表示，有民眾反映「柏齡休閒運動中心」雖公告通知會員於113年12月31日結束營業訊息，並表示退費將以匯款方式辦理，但未明確告知退費期程，不少人遲未收到退款，擔心權益受損，轉而向消保官求助。

消保官於新聞稿中指出，因業者並未明確告知退費期限，建議透過刷卡支付健身費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款處理，以保障自身權益。經查該業者有在第三方電子支付機構提供價金擔保，專款專用，但僅限用於信用卡刷卡的消費者。

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消保官說，若是利用融資公司分期繳款者，可向融資公司主張同時履行抗辯權，申請止付業者未提供服務部分之貸款餘額；但若是現金繳納者，僅能向業者主張退款，恐須透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、小額訴訟，才能有效爭取自身權益。

根據業者日前到縣府說明內容，消保官指出，該健身房販售會籍及教練課程，涉及退費會員人數約134人，付款方式採刷卡及現金，會繼續與未完成退費的會員保持聯繫，並完成退款。（編輯：張銘坤）1140216