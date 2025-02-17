屏東無依機構長輩逾200人 倡導關懷人招募中

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東縣政府推動獨立倡導關懷服務，培訓「倡導關懷人」定期進入機構關懷、陪伴無依長輩。目前屏東無依機構長輩逾200人，縣府將於5月辦理招募、培訓，已開放報名。

屏東縣政府社會處今天發布新聞稿表示，縣府自民國107年度開始透過專業課程培訓「倡導關懷人」，每月定期進入機構關懷、陪伴無依長輩，並協助倡導或培力長輩自我倡導其在機構內生活與權益。

社會處說明，為提升倡導關懷服務品質及量能，113年起採公私協力模式，委託財團法人弘道老人福利基金會屏東服務處辦理獨立倡導關懷服務，截至113年底共招募38名「倡導關懷人」，關懷服務達1028服務人次。

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社會處分享，其中1案為未婚無子女的小素阿嬤，患有腦性麻痺，過去由手足照顧，但隨著手足年邁及離世，轉而入住機構。在尚未適應機構生活且無親屬陪在身旁，對人充滿不信任及不安感，對於機構團體生活規範也有些不適應，但又不知如何反映。在「倡導關懷人」持續陪伴與鼓勵下，小素阿嬤重新找回自信心及對人信任，可以自在交談，也能自在與機構人員表達日常生活所需。

社會處指出，在屏東無依機構長輩約有200多人，需要更多「倡導關懷人」投入服務。縣府預計今年分別5月及9月舉辦招募及培訓。對長者關懷有熱忱、年滿20歲，具有一定程度電腦文書處理能力，擁有書寫、溝通與理解能力民眾可報名參加。5月份梯次已開放報名，網址為https://reurl.cc/V0vla6，聯繫窗口：弘道老人福利基金會（屏東服務處）08-7892331高社工。（編輯：謝雅竹）1140217