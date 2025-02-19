台中行人庇護島自撞事故 警：改善後單月降到0件

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市北區進化北路沿線從去年10月設置行人庇護島後汽車自撞事故頻傳，警方今天表示，經多管齊下改善，今年已從平均單月6.3件降為0件。

台中市警察局第二分局表示，北區進化北路沿線（崇德路至中清路段），自113年10月設置行人庇護島，在一般用路人駕駛習慣未改變下，汽車自撞事故頻傳，短短3個月內發生19件，平均單月6.3件 。

自去年發生第一起汽車左轉彎自撞庇護島後，第二分局指出，發現汽車駕駛人常有過路口未減速、提前切入轉彎（俗稱切西瓜）的習慣，且忽視車輛左前方A柱視線盲區，導致疏未注意行人庇護島的存在，是造成車輛頻繁撞上庇護島的事故主因。

為減少自撞事故發生，第二分局表示，針對進化北路，加強取締「行經交岔路口未達中心處，占用左轉」違規行為，自113年10月迄今，共計取締85件。

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二分局說明，同時利用各項活動機會加強交通行為教育，並製成梗圖上傳於臉書等社群推播，北區國民黨籍市議員陳政顯也邀集建設局、交通局及當地里長（賴福、賴厝、賴村里、頂厝）等單位多次共同會勘，以集思廣義改善硬體設施，目前增設反光導桿、劃設導引線以及調整反光牌面角度，提升夜間或光線不足時的可見性。

在多管齊下後，二分局統計，自114年1月至2月17日止，與進化北路垂直的道路（永興、學士、大德、梅川等路口）自撞事故降為0件，顯見有效提升民眾行駛路口減速慢行，左轉彎不切西瓜等交通安全意識。（編輯：李淑華）1140219