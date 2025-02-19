七接公聽會環團抗議 中油：對旗津海岸影響已降最低

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高市府海洋局今天舉辦七接海岸利用管理說明書公聽會，環團憂七接無法抵擋極端氣候；中油表示，接收站外廓防波堤設計不會影響旗津海岸輸砂動態平衡，影響已降至最低。

南部空污大聯盟等在地團體今天在會前召開記者會，抗議中油洲際液化天然氣接收站（七接）環評去年底草率過關，100天內以環評特快車火速通關，輾壓反對七接加劇空污的民意，環團指出，政府罔顧七接外廓防波堤可能漂沙問題與突堤效應；罔顧颱風山陀兒的強風巨浪對高雄港影響。

南部反空污大聯盟召集人洪秀菊指出，中油聲稱七接的接收站堤頂高程14公尺，遠高於暴潮溢淹水位，應無受暴潮溢淹影響之虞，對去年山陀兒颱風在小港登陸，17級強風與5層樓高巨浪造成高雄港區災情嚴重，但中油整本七接海岸利用管理說明書沒看到對山陀兒颱風等級的氣候變遷極端氣候的影響評估及對策。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，七接只審一次專案會議去年就火速通過環評，根本沒有做好實質審查、沒有明確減污計畫；七接要興建長達約7公里海堤及2個碼頭，將造成突堤效應，且將造成旗津海岸線退縮及七接碼頭淤積，未來將是無止盡的預算無底洞及浪費民脂民膏。

中油回應，已於海岸利用管理說明書及環評報告書中進行海岸地形變遷評估。根據評估結果，接收站外廓防波堤設計，將不會影響旗津海岸輸砂動態平衡，且現有海域深度超過20公尺，不屬於淺水區域，對當地海岸影響已降至最低。

中油指出，以最嚴格法律規定來設計接收站儲槽及相關設施，符合「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」、「美國國家消防法規（NFPA 59A）」等國際及國內安全規範；另制定各種標準程序、緊急應變措施及安全管理制度等，確保營運過程中的安全性。

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此外，針對環團擔憂的空污問題，中油表示，天然氣相較於煤炭燃燒效率高，屬於潔淨能源燃料，將可減少粒狀物約99.3%、硫氧化物約100%、氮氧化物約78.9%等排放量，並降低二氧化碳約51.3%，對於改善環境品質及淨零排放具有正面效益。

高雄市政府海洋局透過文字說明，今天依規定辦理公聽會，蒐集各界意見，確保程序公開透明；所有與會者意見，均將完整記錄，並依法彙整送交中央主管機關內政部審查。（編輯：陳仁華）1140219