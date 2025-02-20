多家支持罷免店家遭稽查 議員指罐頭式惡意檢舉

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（中央社記者劉建邦台北20日電）罷免立委活動持續進行，民進黨台北市議員許淑華等3人今天表示，北市有多家協助罷免活動的店家遭人以罐頭式惡意檢舉，認為檢舉人恐帶政治意涵。

台北市政府副發言人李政軒指出，市府面對檢舉陳情都是依法依規辦理，且相關市府局處皆已澄清，沒所謂對特定對象「查水表」，難道議員意思是民眾檢舉，市府可不稽查嗎？

罷免立委活動持續在全國各地進行，民進黨台北市議員趙怡翔、林亮君、許淑華上午在台北市議會召開「請蔣萬安維護公民權益、勿讓公務員淪為政治打手」記者會。

許淑華表示，有民眾透過市民熱線1999檢舉許多協助罷免活動的北市店家，且從2月11日起至昨天為止都有密集性檢舉，檢舉項目涉及市府環保局、建管處、勞動局等，且竟有店家還被詢問是否已商業登記。

她說，市府收到民眾陳情後派員稽查協助罷免活動的店家，每家次數達5件以上，認為是被「查水表」，統計被稽查店家包含雁域文化中心、鳥咖啡、三橋號文具店等。

林亮君表示，檢舉人檢舉的如罐頭式內容，如有咖啡廳被檢舉因廢油廚餘有狀況，市府派員稽查後給檢舉人的回覆卻指此店家不需處理廢油，「憑檢舉人臆測就以罐頭式檢舉內容向市府陳情，且是針對支持罷免的店家，認為就是要引發寒蟬效應」。

趙怡翔指出，成立多年的陳文成博士紀念基金會近期因聲援罷免活動，被市府無預警稽查，公務員稱後續仍會稽查，基金會過去都未遇到問題，為何近期才有此狀況。

他說，檢舉人陳情內容根本是複製貼上，是惡意且有針對性，認為北市府對民眾惡意檢舉應有辨識力，才能確保市民權益。

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許淑華指出，有支持罷免活動的咖啡廳遇市府派員稽查，市府稽查員竟對詢問處理垃圾分類的老伯，還要求提供垃圾袋內的物品，另有咖啡廳僅是老闆及其妻子開業，卻被市府發公文要求提供如加班費等內容，認為市長蔣萬安應該表態，不要殘害公民的自主性。

許淑華等3名議員在記者會宣布將設「反查水表」專線，許淑華指出，後續將有更多民代會加入協助遭惡意騷擾的店家。（編輯：張銘坤）1140220