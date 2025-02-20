花蓮吉安鄉北昌村人口增將分村 住戶票選新村名稱

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，人口已達到8700多人，是全鄉最多，鄉公所考量未來人口逐漸增長，因此推動北昌村分村，公開徵選出6組新名稱，22日由住戶票選出新村名稱。

吉安鄉人口約3萬4000戶、8萬8000多人，其中以北昌村3442戶最多，人口數約8709人，為提高行政推展效率與服務品質，公所推動北昌村「分村」作業。

吉安鄉公所指出，新村範圍為建國路1段以南、和平路1段以北、花東鐵路以西、北安街以東，預計從北昌村按照區域位置，分出約710戶、1756人；北昌村調整後約2837戶、7036人。

吉安鄉公所指出，新村預定區域因應「變更吉安都市計畫（住一住宅區）細部計畫案」市地重劃，未來區域內人口可能大量增長。

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公所為新村命名舉行公開徵選活動，共有「勝昌村、吉昌村、北安村、永昌村、昌勝村、新昌村」6個入選名稱，將於22日在北昌國小舉行公開投票，採1戶1票制，讓住戶投票決定。

鄉長游淑貞說，北昌村人口日益增加，現有資源及人力執行公務都不易推動，預計趕在明年縣市長選舉前完成分村作業，新村長會在下屆選舉後選出。換發身分證、更換門牌作業，預計今年中旬後陸續進行。（編輯：李淑華）1140220