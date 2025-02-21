議員指河濱公園輪狀車練習場有隱憂 北市將會勘

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市府在彩虹河濱公園內設輪狀車練習場，議員指此場地包含兒童滑步車、直排輪、滑板等載具都可使用，容易因騎乘速度不同而相撞。水利處今天表示，下週將會勘。

台北市政府為提供民眾可在河濱公園進行各種運動、休憩活動，加上考量河濱公園遊憩型態較為單調，如設置廣場、步道等，在內湖區的彩虹河濱公園內設置輪狀車練習場，並於2023年啟用。

民進黨台北市議員張文潔透過書面質詢表示，接獲陳情彩虹河濱公園的彩虹輪狀車練習場恐有安全隱憂，此場地的載具包含腳踏車、兒童滑步車、直排輪、滑板等，因使用層年齡不同、行進速率也有差異，導致運動過程使用者容易發生肢體碰撞。

張文潔說，此輪狀車練習場不僅缺乏存證器具的配套設備，若民眾不慎在場地發生碰撞意外而受傷，恐無法拿到相關佐證資料，導致無法提求償。

她指出，彩虹輪狀車練習場有競速類型賽道、自由賽道等不同等級區域，使用紅、黃、白色劃分，但針對不同區域並無分隔、也不是閉環式設計，練習場雖設有2處出入口，卻未硬性規定騎乘方向等狀況。

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張文潔表示，建議市府在練習場內夜間照明台座裝設監視器，並由工務局水利工程處權管，若民眾發生擦撞時也可提供相關影片等釐清事實，且應跟鄰近醫院協調相關就醫路線等。

水利處指出，經派員檢視練習場內的救護動線、現場告示牌面等設備，下週將找市府相關單位會勘後再研議是否進行調整。（編輯：李錫璋）1140221