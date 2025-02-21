台日教育深化交流 新北與大分縣簽署合作備忘錄
2025/2/21 18:52
（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市教育局今天下午與日本大分縣教育委員會簽署教育合作備忘錄，新北市府指出，象徵深化台日友好與教育交流邁入新里程碑，未來師生將互訪、跨校線上學習與公民倡議行動。
新北市教育局長張明文下午與位於日本九州東北部的大分縣教育長山田雅文共同簽署合作備忘錄，張明文表示，感謝監察委員范巽綠去年協助牽線，促成此次合作的契機。
范巽綠與會指出，國際教育合作不僅能提升學生理解異國文化，更可拓展全球視野，強化國際移動力與競爭力。她期待台日教育、文化及產官學更深度合作，打造跨國學習網路。
今天還安排山田雅文與大分縣議員志村學參訪中和高中、積穗國中、新北市立圖書館總館。新北市教育局表次，山田雅文等人對於「智慧閱讀」設備與創新服務留下深刻印象，未來台日雙方將攜手運用數位科技，探索創新教育模式。
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山田雅文指出，大分縣擁有豐富自然景觀、溫泉文化與歷史遺產，鼓勵學生積極參與地方創生，實踐社會責任；這與台灣文化高度相似，可作為雙方學生提供寶貴的學習交流機會，打造跨領域學習橋梁。
新北市立圖書館長吳佳珊表示，大分縣教育委員會長期關注青少年閱讀教育與終身學習，因此安排深入瞭解智慧閱讀設施與創新服務，並分享圖書館營運模式及友善的閱讀環境。（編輯：戴光育）1140221
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