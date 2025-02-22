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222營養師節 台東增3處推廣中心助長者吃健康

2025/2/22 16:24（2/22 16:31 更新）
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2月22日是營養師節，台東增設池上鄉、成功鎮及太麻里鄉營養推廣中心，讓營養師走入社區助長者吃得健康。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月22日
2月22日是營養師節，台東增設池上鄉、成功鎮及太麻里鄉營養推廣中心，讓營養師走入社區助長者吃得健康。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）今天是營養師節，台東增設池上鄉、成功鎮及太麻里鄉營養推廣中心，讓營養師走入社區助長者吃得健康。

台東縣衛生局長孫國平今天告訴中央社記者，每年2月22日為營養師節，這個節日的名稱諧音聽起來像「餓餓餓」，一提到吃，便會聯想到專業的健康守門人營養師。

他說，營養師工作領域非常廣泛，在醫療機構、團膳公司、觀光飯店、學校等場所，都能見到他們忙碌的身影。在各年齡層的飲食營養上扮演守護角色，也是疾病預防與健康促進的重要推動者。

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因此，台東縣政府為擴大服務範圍，從去年底開始陸續在池上鄉、成功鎮及太麻里鄉設立營養推廣中心，而營養師今天完成駐點，提供個人營養教育服務，推動全民健康與營養知識，歡迎65歲以上長者或55歲以上的原住民朋友電話預約。

孫國平表示，營養是促進高齡長者健康的重要基石，正確的飲食能預防及延緩失能發生，台東縣社區營養推廣中心有一群專注於社區長者健康的營養師，致力於延緩長者老化與預防失能。（編輯：郭諭儒）1140222

孫國平
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