花蓮振興券使用至2月底 估尚有6500萬元在外流通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮0403地震後，縣府為振興經濟，特別編列10億元發放每名縣民3000元振興券，使用期限至2月底，店家兌領期限則到3月底；目前統計總發放額度約9.3億，粗估還有6500萬元在外流通。

為刺激震後經濟，花蓮縣府編列新台幣10億元預算，去年10月發放32萬名縣民每人3000元振興券，可在縣內實體商店消費，使用期限到今年2月28日為止，縣府提醒尚未使用民眾把握時間消費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，收到振興券的店家兌領期限到3月31日，目前總發放額度約9.3億元，已核銷部分約93%、8.6億元，粗估還有約6500萬元在外流通。

縣府提醒民眾在花蓮縣內消費，均可使用花蓮振興券，例如實體店面購買商品、服務、百貨、餐廳、住宿、夜市、市場等；但不適用於電商網購、水費、電費、信用卡費、菸品、禮券、儲值、股票、保單、國民年金、健保費、勞保費、規費；且振興券不得找零、轉售、兌換或退換現金。（編輯：陳仁華）1140224