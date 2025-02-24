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花蓮振興券使用至2月底 估尚有6500萬元在外流通

2025/2/24 14:02（2/24 14:46 更新）
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為刺激震後經濟，花蓮縣府編列新台幣10億元預算，113年10月發放32萬名縣民每人3000元振興券，可在縣內實體商店消費，使用期限到114年2月28日為止，縣府提醒尚未使用民眾把握時間消費。中央社記者李先鳳攝 114年2月24日
為刺激震後經濟，花蓮縣府編列新台幣10億元預算，113年10月發放32萬名縣民每人3000元振興券，可在縣內實體商店消費，使用期限到114年2月28日為止，縣府提醒尚未使用民眾把握時間消費。中央社記者李先鳳攝 114年2月24日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮0403地震後，縣府為振興經濟，特別編列10億元發放每名縣民3000元振興券，使用期限至2月底，店家兌領期限則到3月底；目前統計總發放額度約9.3億，粗估還有6500萬元在外流通。

為刺激震後經濟，花蓮縣府編列新台幣10億元預算，去年10月發放32萬名縣民每人3000元振興券，可在縣內實體商店消費，使用期限到今年2月28日為止，縣府提醒尚未使用民眾把握時間消費。

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縣府指出，收到振興券的店家兌領期限到3月31日，目前總發放額度約9.3億元，已核銷部分約93%、8.6億元，粗估還有約6500萬元在外流通。

縣府提醒民眾在花蓮縣內消費，均可使用花蓮振興券，例如實體店面購買商品、服務、百貨、餐廳、住宿、夜市、市場等；但不適用於電商網購、水費、電費、信用卡費、菸品、禮券、儲值、股票、保單、國民年金、健保費、勞保費、規費；且振興券不得找零、轉售、兌換或退換現金。（編輯：陳仁華）1140224

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