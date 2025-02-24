差勤系統業者遭控 勞團桃園市抗議捍衛勞工離線權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）差勤系統業者商合行近期發生遷廠爭議，勞團收到員工投訴，公司不准員工請特休假、下班後交辦員工處理公務等，盼捍衛勞工離線權，桃園市政府今天表示已受理調解並將實施勞檢。

多名勞工和勞團24日一早在桃園市勞工教育大樓前，抗議商合行股份有限公司下班後，廠長持續在通訊軟體要員工協助排除工作問題又沒給加班，除大喊捍衛勞工離線權，更要求桃園市政府查明依法裁罰。

勞工家屬張太太接受媒體聯訪表示，先生工作年資已10年，但仍會發生公司不准休特休假的情況，且下班後先生還會接到公司電話處理主管交辦業務，下班後沒辦法好好休息，已影響家庭生活，希望桃園市政府可以協助辛苦的勞工。

桃園市電子業產業工會秘書魏豫綾指出，很多雇主還沒有勞工離線權的法律概念，即使下班公司仍會要求回電或處理公務。法國在2016年就明定在勞動相關法令裡，美國和其他國家陸續也有相關討論，台灣卻仍落後其他國家，要求主管機關重視。針對知名差勤系統業者商合行近期突發的遷廠爭議，勞團認為，主管在下班後於通訊軟體中交辦工作應列入加班。

透過 Google News 追蹤中央社

對於勞方的指控，資方代表婉拒受訪。

桃園市政府勞動局勞資關係科長董純惠說，商合行公司因為調動及資遣費、非自願離職證明書還有加班費等爭議申請勞資爭議調解，已於今天上午召開勞資爭議調解委員會。另外，勞動檢查處也在20日受理商合行無理由不准員工請特休和涉未依法給付加班費等事項檢舉案，將派員實施勞動檢查並依法查處。（編輯：張銘坤）1140224