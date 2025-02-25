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花蓮偏鄉醫療服務新模式 全人整合照護2期啟動

2025/2/25 17:18（2/25 17:36 更新）
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花蓮縣衛生局與慈濟醫院等單位合作，25日啟動「秀林全人整合照護計畫2期」，為偏鄉民眾打造醫療服務新模式，將持續為在地民眾打造更健康的生活環境。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月25日
花蓮縣衛生局與慈濟醫院等單位合作，25日啟動「秀林全人整合照護計畫2期」，為偏鄉民眾打造醫療服務新模式，將持續為在地民眾打造更健康的生活環境。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年2月25日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮衛生局與慈濟醫院等合作，今天啟動「秀林全人整合照護計畫二期」，為偏鄉民眾打造醫療服務新模式，以科技提升醫療可及性，在家也能透過網路獲得專業醫療建議。

花蓮慈濟醫院是全台首間承接衛生福利部中央健康保險署「全人整合照護計畫」的醫療院所。經過3年努力，一期計畫成效良好，健保署規劃2025年將成功經驗擴散到台灣7個鄉鎮部落試辦。

「希望民眾更健康，而不是生病了以後才看醫生。」健保署東區業務組長黃兆杰說，計畫試辦3年來，成效良好，在此基礎上，決定自今年起擴大推動，目前全台已有7個地區同步執行相關計畫，未來秀林鄉將汲取第1階段的經驗，進一步精進與優化，讓健康照護模式更完善，為在地民眾打造更健康的生活環境。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，傳統醫療模式多以「看病計費」為主，患者往往生病後才尋求治療，且偏鄉地區醫療資源較有限，使得居民健康管理面臨諸多挑戰。「秀林全人整合照護計畫」突破限制，採取「論人計酬」方式，將重心放在「全人」照顧，重視預防醫學，透過早期診斷與健康管理，讓民眾能夠在疾病發生前就獲得適當照護。

朱家祥指出，全人整合照護計畫就是善用科技提升醫療可及性，透過建立健康數據平台，發展遠距醫療服務，運用人工智慧（AI）輔助診斷，讓居民即使在家，也能夠透過網路獲得專業醫療建議。

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花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，全人整合照護計畫的模式是「預防及醫療並重」，增加健康篩檢的投入，能及早發現並治療，配合個管師介入，客制化醫療與生活習慣，目前結果顯示，不僅對病人健康有益，也有效提升醫療效益，尤其是能降低高風險疾病支出費用，更吸引國內外醫療機構及學者前來觀摩學習。

林欣榮說，二期計畫將朝精準照護前進，並配合政府健康台灣政策及醫療保健趨勢，持續深化合作夥伴關係、強化民眾健康責任意識、完善連續性醫療照護品質、善用資通訊科技提升醫療效率，共同打造更完善的偏鄉醫療網絡。（編輯：郭諭儒）1140225

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