謝長廷再見愛河鰲燈 驚喜還能變換顏色

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄愛河畔鰲燈24年前在現任總統府資政謝長廷擔任高雄市長任內設置，今年燈會修繕後展出，謝長廷近日前往參觀，今天在臉書發文表示，很驚喜鰲燈現在還能變換顏色。

謝長廷今天在臉書發文表示，市府觀光局提供了當天晚上的照片，其中有和市長陳其邁、觀光局長高閔琳、環保局長張瑞琿及民眾等互動的鏡頭，當時和陳其邁看了鰲燈很驚喜，看了照片才知道現在還能變換顏色。

謝長廷日前到高雄愛河畔看鰲燈，他事後也在臉書發文表示，記得當時自己當市長設置鰲燈也是在蛇年，算起來正好24年前了。年久老舊故障難免，經高雄市政府修繕整理後，居然還可以吐煙旋轉，令人感動。

他並表示，陳其邁和高閔琳等首長也推薦並導覽參觀流行音樂中心、駁二藝術特區及鹽埕公有市場的夜景及夜市現狀。

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當天正好中央公園有市集，謝長廷說，市集人潮洶湧，年輕人和帶小孩的年輕夫妻比例很高，也有不少東南亞食品的攤位，感受到一片欣欣向榮的氣氛。

11月到4月是高雄氣候最適宜生活觀光的時段，陳其邁介紹高雄主運動場幾次演唱會、去年黃色小鴨、今年吉伊卡哇受歡迎的盛況。高閔琳也表示，高雄市吸引觀光客的人數，2024年排名居台灣各縣市之首。謝長廷說，自己親自體驗熱鬧情況，排名第一名誠非僥倖。（編輯：郭諭儒）1140225