台南古都國際半程馬拉松3/2登場 3行政區交管

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（中央社記者張榮祥台南26日電）2025台南古都國際半程馬拉松將於3月2日登場，台南市政府今天表示，台南市安平區、南區及中西區賽道當天凌晨4時起陸續進行交通管制，公車路線站位及班次也將調整。

台南市交通局今天指出，2025台南古都國際半程馬拉松管制範圍涵蓋安平區、南區、中西區，部分道路將進行時段性雙向管制封閉，包括中華西路2段（南島路至府前路2段）、府前路1段、2段（中華西路2段至南門路）、南門路（府前路1段至健康路1段）、健康路3段（建平路至育平路）。

此外，交管區域部分路段單向封閉，包含慶平路（安億路至文平路）、建平路（慶平路至府前路2段）、安億路、永華路2段。

安平區市府周邊中華西路2段、建平路、南島路、府前路2段、南榕大道、南門路、健康路、永華路2段、慶平路、新樂路、漁光路、光州路、安億路等，也將配合賽事交管。往來車輛應提前改道，東西向改行永華路、中正路、民生路及開山路；南北向改行金華路、安億路。

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交通局表示，此次活動交管範圍較大，大台南公車路線站位及班次將調整，0路、1路、14路、32路、70路有部分班次停駛，0路、1路、2路、5路、6路、10路、11路、15路、18路、19路、70路、77路、藍幹線、紅幹線、綠17、藍24、紅2、高鐵接駁車市府線H31等，部分站位取消停靠及改道行駛。

交通局表示，大台南智慧交通中心將全程監看交通狀況，進行車流量監控，即時調整號誌控制。民眾應先查詢活動路段及相關交管，預先規劃路線，避開可能壅塞路段，慢行及注意行車安全。周邊道路也將強力取締違規停車，確保交通安全順暢。（編輯：張雅淨）1140226