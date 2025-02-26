高市產業刊物「雄心大誌」10家隱形冠軍創新故事

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄市經濟發展局推出年度亮點產業刊物「雄心大誌」，精選10家在地企業，涵蓋金屬、汽車、生物科技、運動休閒、食品、資通訊、化工等領域，深入探討企業開創新局故事。

經發局新聞稿表示，刊物內容聚焦國際佈局、智慧轉型及技術創新3大主題，不僅深入探討企業如何在各自產業中開創新局，更展現在全球市場上的競爭力與創新實力，生動刻畫企業發展歷程與轉型故事。

經發局長廖泰翔表示，市府致力於協助在地企業升級轉型，透過「高雄市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」鼓勵企業投入創新研發，提升競爭力。計畫邁入第17年，累計超過千家中小企業受惠，補助金額近新台幣8億元，更進一步帶動超過32億元投資。

廖泰翔說，「雄心大誌」不僅是一本企業成功案例的彙編，更希望激勵更多企業迎向創新，吸引人才與資源在高雄深耕發展。紙本可於高雄各大圖書館閱覽，電子版上架於高雄SBIR官網（https://96kuas.kcg.gov.tw/sbir/journal ）。

經發局指出，刊物內的大吉汽車的成功案例令人矚目，作為瑞典富豪（Volvo）在亞洲唯一授權認證的車體廠，大吉汽車不僅打入國際供應鏈，更在韓國雙層巴士市場拿下90%市占率，並與施華洛世奇合作打造價值千萬水晶巴士。

刊物中也提及「政澄水產」憑藉-50°C超低溫保鮮技術，搭配智慧生產管理系統，確保每條鮪魚均達到「生食級」標準，成功打入日本市場。今年完工的小港新廠將可全程追溯魚獲來源、捕撈、處理及出貨過程。

「陸詰科技」則將物聯網技術融入時尚精品，與一卡通合作推出全球首款內建支付功能的迷你配方包，榮獲MIT微笑標章與台灣金選獎肯定。此外，也肩負社會企業責任，與保險業者聯手開發防走失裝置，協助失智症患者家庭。

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陸詰科技總經理洪嘉圻表示，公司做的事情始終與人有關，人本設計思維與科技創新讓陸詰科技在國際展會上大放異彩，吸引多國合作機會，朝全球多元穿戴裝置領導品牌邁進。

「藏識科技」專精於地理資訊系統（GIS），在2005年就開發出全球首套結合Web 3D導覽、GIS與開發工具的「Universe」，比Google Earth還早問世。近年來藏識科技應用已擴展至物聯網、AI智慧裝置與XR虛擬實境領域，並成功開發3D管線管理、淹水模擬、XR虛實整合技術。（編輯：李淑華）1140226