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中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責
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南投國姓農會文創園區開幕 喝咖啡認識客家文化

2025/2/26 15:27（2/26 15:36 更新）
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南投縣國姓農會文創園區26日舉行開幕典禮，縣長許淑華（右4）、國民黨立委馬文君（右7）、前農業部長陳吉仲（右8）、國姓鄉長邱美玲（左2）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月26日
南投縣國姓農會文創園區26日舉行開幕典禮，縣長許淑華（右4）、國民黨立委馬文君（右7）、前農業部長陳吉仲（右8）、國姓鄉長邱美玲（左2）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月26日
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）國姓農會文創園區今天開幕，設有咖啡故事館、農民集會所、農會精品展售中心、食農教育中心，遊客可品嚐在地美味農特產、認識客家文化，未來也能成為食農教育及青農基地。

國姓鄉農會擴大、升級九二咖啡故事館，設立國姓農會文創園區，南投縣長許淑華、國民黨立委馬文君、前農業部長陳吉仲、國姓鄉長邱美玲、鄉農會理事長胡水發等人出席開幕典禮，鄉農會以懷舊、在地、客家、再生為經營主軸，呈現在地特色產業及客家文化。

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許淑華致詞表示，國姓鄉是全台咖啡種植面積最大，還有鹿茸、枇杷、草莓等農特產，更是客家族群密集聚落，多元豐富產業文化是吸引遊客的魅力根源，鄉農會努力向中央爭取，配合南投縣政府及鄉公所打造國姓產業新形象與品牌，嶄新文創園區展示農會努力成果。

許淑華表示，國姓農會文創園區經農會積極營造，將原以舊穀倉為中心的園區，擴大整闢春耕廣場、夏耘廊道、秋收大廳、農民食堂、冬藏雅閣、食農教育中心、九二咖啡故事館、青農會所、農民集會所、豐收舞台等場域與展館，有完善停車場及農會精品展售中心，處處充滿驚喜，值得遊客探訪暢遊。（編輯：郭諭儒）1140226

許淑華
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