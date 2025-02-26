加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2
首頁 / 地方

高雄潮玩祭3/1登場 各商圈品牌市集匯聚及表演吸客

2025/2/26 15:43（2/26 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府觀光局與大高雄市觀光商圈總會等主辦「高雄潮玩祭」，將於3月1日及2日在高雄愛河旁河西路登場，現場有品牌市集及精彩舞台表演。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月26日
高雄市政府觀光局與大高雄市觀光商圈總會等主辦「高雄潮玩祭」，將於3月1日及2日在高雄愛河旁河西路登場，現場有品牌市集及精彩舞台表演。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）由高市觀光局與大高雄市觀光商圈總會等單位主辦的「高雄潮玩祭」，將於3月1日及2日在愛河旁河西路登場，匯聚逾80家品牌市集及舞台表演等，盼吸引遊客到高雄觀光。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿指出，「高雄潮玩祭」將於3月1及2日在愛河旁河西路舉行，現場匯聚超過80家品牌市集、DIY植感手工體驗、在地小農、文創商品等，並邀請亞洲百大DJ妖嬌、快樂鳥劇團、日本劍玉、街頭藝人等帶來精彩舞台表演。

觀光局長高閔琳表示，為行銷高雄商圈觀光，觀光局與大高雄市觀光商圈總會合作舉辦「高雄潮玩祭」活動，邀高雄市各商圈特色店家現場設攤，加上舞台表演及親子遊戲等，盼吸引更多遊客到高雄觀光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光局表示，適逢金蛇年，今年也特別修復24年前高雄燈會主燈「鰲躍龍翔」，並搭配古典音樂、燈光變化及旋轉噴煙效果，夜間燈光展演晚間6時至9時只到週末，歡迎遊客也把握機會順遊鰲燈。

此外，觀光局也提醒，3月2日將進行「高雄商圈EASY購觀光護照」抽獎活動，將抽出台灣虎航與亞洲航空機票等多項大獎，擁有觀光護照但還沒投入抽獎券的民眾，可把握在3月1日活動結束前，到活動服務台投入抽獎券。（編輯：陳仁華）1140226

#高閔琳
#愛河
#觀光局
#亞洲航空
#高雄市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：