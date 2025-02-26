大樂透得主回饋屏東家鄉 6百萬挹注消防與社福

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東30多歲未婚男子去年7月買大樂透，幸運抱回頭獎新台幣2.33億元，為回饋家鄉，捐贈600萬元給屏東縣政府，今天舉行捐贈儀式，捐款將挹注消防設備及親子社福計畫。

這名大樂透頭獎得主慷慨捐出1500萬元做公益，其中600萬元指定捐贈予屏東縣政府，台灣彩券公司受中獎人委託，今天與屏東縣政府共同舉辦「大樂透頭獎中獎人捐贈記者會」，屏東縣長周春米、台灣彩券公司董事長黃志宜出席。

周春米致詞表示，感謝中獎人願意回饋故鄉，會將善款達到最大效益，其中400萬元分別使用在消防局購置2輛消防勤務車、特搜潛水救援池過濾系統更新暨管路整新、購置內埔分隊1輛消防勤務車；200萬元將使用在屏東縣東港親子館外展車及教玩具繪本募款計畫。

黃志宜指出，中獎人是名年約30多歲的未婚男子、屏東人、在民營企業公司擔任司機，購買彩券的習慣已超過10年，通常是下班後在公司或住家附近購買，每次買不超過500元，通常1週買2次，這次中獎的彩券則為自選2注100元，其中1注即幸運中大樂透頭獎。

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黃志宜說，中獎人確認中獎後，將彩券放在抽屜內保管，因為工作忙不好請假，因此快3個月後才在兌領截止日前來兌領。捐款屏東縣政府的動機是自發性想回饋家鄉，經深思熟慮後，決定捐贈600萬元給屏東縣政府。另外，也捐出800萬元予中國信託慈善基金會，及指定捐贈財團法人台中市私立衡山社會福利基金會高雄分會100萬元，共計捐出1500萬元。

台彩指出，除致力公益彩券經營外，鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益。從民國96年1月1日統計至113年6月底，累積中獎人捐款已超過61億元，捐助超過200個社福單位及公益團體，執行逾1480個公益慈善方案，全台灣已有超過786萬人次受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢家庭、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。（編輯：李淑華）1140226