加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
自由之家：全球自由度連19年下滑 台灣94分亞洲第2
首頁 / 地方

桃園RCA污染地解列後 工傷協會和員工盼建教育公園

2025/2/26 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市環保局今天審查RCA污染案業者整治報告，工傷協會與RCA員工關懷協會在會前高喊把關廠址整治，徵收土地和規劃「桃園RCA工殤文化教育公園」，環保局表示將嚴格把關。

環保局下午召開「台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠污染整治計畫第四次變更計畫2024/10～12月場內場外執行進度報告審查會」，工作傷害受害人協會與RCA員工關懷協會等單位，會前召開記者會質疑桃園市政府是否會嚴格把關審查。

協會表示，若審查通過解除列管，未來場址將何去何從，除期許審查委員與環保局謹慎把關，也呼籲桃園市政府重視這片台灣勞工運動不可抹滅的歷史地景，呼籲政府主動介入與地主協商，徵收RCA廣達7.2公頃受污染廠址，規劃為工殤紀念公園或教育場館。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，市府除監督RCA公司執行地下水整治，並定期每季召開專家學者專業審查整治進度會議，同時邀請工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、龍鳳里辦公處及龍祥里辦公室列席，以充分了解整治進度，會議紀錄也放置於環保局網頁，所有資訊均公開。

環保局指出，依RCA整治場址整治計畫第4次變更計畫，整治期限至今年7月20日，RCA公司去年第2季監測結果皆低於管制標準，停止注藥後進入1年自行驗證階段，去年11月已完成第1次自行驗證地下水採樣檢測，結果符合管制標準，後續尚有第2次自行驗證採樣尚未執行；須2次驗證結果均符合整治目標，且RCA公司應於今年7月20日前提送改善完成報告報市府審查，環保局將高標準嚴格審查把關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局說，RCA公司整治改善完成報告審查若通過，尚須經環保局執行為期1年的整治成果採樣檢測驗證，驗證時除抽測現有監測井外，也將新設標準監測井，並於豐枯水期各進行1次驗證，確保場址地下水符合管制標準；驗證通過後才可提報環境部，依土壤及地下水污染整治法辦理整治場址解除列管，再由桃園市政府辦理控制場址解除列管。

對於工傷協會與RCA員工關懷協會訴求，希望於RCA污染場址內規劃工殤紀念公園或教育場館，環保局表示，會主動協調地主長億集團與協會等單位，市府樂見各界提出各項建議，並樂觀其成。（編輯：方沛清）1140226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：