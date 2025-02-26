桃園RCA污染地解列後 工傷協會和員工盼建教育公園

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市環保局今天審查RCA污染案業者整治報告，工傷協會與RCA員工關懷協會在會前高喊把關廠址整治，徵收土地和規劃「桃園RCA工殤文化教育公園」，環保局表示將嚴格把關。

環保局下午召開「台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠污染整治計畫第四次變更計畫2024/10～12月場內場外執行進度報告審查會」，工作傷害受害人協會與RCA員工關懷協會等單位，會前召開記者會質疑桃園市政府是否會嚴格把關審查。

協會表示，若審查通過解除列管，未來場址將何去何從，除期許審查委員與環保局謹慎把關，也呼籲桃園市政府重視這片台灣勞工運動不可抹滅的歷史地景，呼籲政府主動介入與地主協商，徵收RCA廣達7.2公頃受污染廠址，規劃為工殤紀念公園或教育場館。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，市府除監督RCA公司執行地下水整治，並定期每季召開專家學者專業審查整治進度會議，同時邀請工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、龍鳳里辦公處及龍祥里辦公室列席，以充分了解整治進度，會議紀錄也放置於環保局網頁，所有資訊均公開。

環保局指出，依RCA整治場址整治計畫第4次變更計畫，整治期限至今年7月20日，RCA公司去年第2季監測結果皆低於管制標準，停止注藥後進入1年自行驗證階段，去年11月已完成第1次自行驗證地下水採樣檢測，結果符合管制標準，後續尚有第2次自行驗證採樣尚未執行；須2次驗證結果均符合整治目標，且RCA公司應於今年7月20日前提送改善完成報告報市府審查，環保局將高標準嚴格審查把關。

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環保局說，RCA公司整治改善完成報告審查若通過，尚須經環保局執行為期1年的整治成果採樣檢測驗證，驗證時除抽測現有監測井外，也將新設標準監測井，並於豐枯水期各進行1次驗證，確保場址地下水符合管制標準；驗證通過後才可提報環境部，依土壤及地下水污染整治法辦理整治場址解除列管，再由桃園市政府辦理控制場址解除列管。

對於工傷協會與RCA員工關懷協會訴求，希望於RCA污染場址內規劃工殤紀念公園或教育場館，環保局表示，會主動協調地主長億集團與協會等單位，市府樂見各界提出各項建議，並樂觀其成。（編輯：方沛清）1140226