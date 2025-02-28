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彰縣府旁規劃建立體停車場 原有平面停車場停用

2025/2/28 11:48
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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）彰縣府規劃在縣府大樓旁興建立體停車場，取代原有平面停車場，縣府指出，完工後的立體停車場可提供汽機車約880格停車位，工程3月6日動工，原有平面停車場明天起停用。

彰化縣政府今天發布新聞指出，縣府旁的南郭路平面停車場車位數不足，縣府規劃在原地興建立體停車場，未來可提供280格汽車停車位及600格機車停車位，車位數比原有的平面停車場車位多4倍，且立體停車場以自然採光、通風及綠化設計導入智慧化停管設備、充電車格等。

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彰縣府說明，南郭路平面停車場明天起停用並施作工程圍籬，立體停車場工程3月6日進場施工，工期約560日曆天，預計民國115年9月完工，工程範圍為彰化市南郭路與博愛街，施工單位會在工區周邊增設汽機車停車空間指引牌面，指引民眾將汽車停放在周邊停車場。

彰縣府指出，由於施工工區周邊有彰化縣政府、彰化基督教醫院、彰化縣議會、彰化高中及彰化高級商業職業學校，施工時大型車輛會利用離峰時段進出，以免影響民眾上下班及學生上下課，以免工區周邊道路充滿車潮及人潮，造成民眾不便。（編輯：謝雅竹）1140228

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