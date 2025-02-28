連江縣長：馬祖高雄航線力保7成搭乘率

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（中央社記者潘欣彤連江縣28日電）去年起以包機形式營運的馬祖－高雄航線，今年上半年可望核可為定期航線。連江縣長王忠銘今天表示，已與航空公司洽談，搭乘率若未滿7成，差額由連江縣政府補貼。

王忠銘上午於連江縣政府接受記者聯訪時強調，對交通部民航局審查中的馬祖高雄定期航線深具信心，更透露已與華信航空公司洽談，若該航線搭乘率未達7成，縣府會補貼差額。至於單程票價若能落在新台幣2600至2800元間，應有一定競爭力。

王忠銘說，常在馬祖碰見來自南部的觀光客，且台南、高雄、屏東居民合計逾700萬人，故南部觀光市場仍有活絡機會。在沒有馬高航線前，來一趟馬祖要搭高鐵再轉飛機，單程至少4小時，馬高航線可望大幅節省南部民眾到訪馬祖的時間與金錢。

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此外，馬祖駐軍官兵中家住南部者約900人，加上來馬祖工作的南部人等，王忠銘認為，都是馬高航線的潛在客源。而縣府已與軍方洽談，開航後會優先安排放返台假軍人搭乘，應能保住一定搭乘率。

王忠銘認為，雖然包括航空公司等，對馬祖高雄航線營運信心仍薄弱，但他以台中航線舉例，剛開航的時候一度搭乘率不佳，但現在旺季期間單日可飛3班，若南部市場培養起來，便不須擔心搭乘人數與搭乘率。（編輯：方沛清）1140228