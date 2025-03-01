台東縣府供原民青年暑期工讀 110個職缺開放報名

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）為提供原住民族青年更多職涯發展機會與實務經驗，台東縣政府114年度原住民族青年暑期工讀計畫即日起開放報名，受理至3月15日止，計有110個職缺。

台東縣政府原住民族行政處長方銘總今天告訴中央社記者，這項計畫是協助學生探索職涯方向，強化專業能力，同時滿足用人單位對人才的需求，並促進原住民族事務及部落產業創新發展。

採線上報名甄選，符合資格的學生可至原住民族委員會-JOB原住民族人力資源網註冊並登入後，進入「工讀專區」報名。

台東縣政府原住民族行政處表示，暑期工讀計畫開放16歲至35歲（截至114年7月1日前足歲）且具原住民身分的本國籍在學學生申請，適用對象包括高中或職業學校2、3年級生；五專2年級以上或專科1年級至2年級生；一般型或科技型大學（含不分系、大學學士學位學程、在職專班、進修部及學士後等）學生。

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以及研究所1年級生，但休學生、夜校生、假日進修部學生、在職進修班學生、學分班學生及延畢生不適用，並優先錄取從未參加過本計畫的學生。

原民處說明，申請時學生應根據自身專長與交通便利性選擇適合職缺，若工讀地點位於戶籍地且與專業相關，將優先考量。經濟弱勢、身心障礙或特殊境遇學生，如提供相關證明文件，也可納入優先錄取。報名時須留意，不得申請與用人單位高層有親屬關係的職缺。 （編輯：郭諭儒）1140301