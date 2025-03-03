高屏永續農林產業生產合作社揭牌 推綠色產業

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高屏地區永續農林產業生產合作社今天舉行揭牌，透過公部門、學界與企業界共同努力，推動高屏地區綠色產業發展里程碑。

揭牌儀式今天在社址高雄市六龜區復興巷2號舉行，包括農業部林業及自然保育署、屏東科技大學、農業部林業試驗所六龜研究中心、農糧署南區分署、高雄市政府原民會、台北林業技師公會，以及在地社區協會70多人出席。

林保署屏東分署副分署長朱木生感謝各界長期對永續林業政策支持，他表示，合作社的成立並非易事，是各方共同努力、互相支持成果。未來將會進一步推動國產森林副產物利用產業，積極發展綠色產業。

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屏科大副校長施玟玲表示，合作社不僅是林業發展新模式，為學界提供一個實踐平台，學校將繼續為合作社提供專業支持，協助發展林產品創新。

屏東分署新聞稿表示，林木生產是長期事業，為創造林農短期收入，林保署推動森林副產業，其中精油是非常有發展潛力產業。農業部已將精油發展納入初級加工範疇，淺山地區物產豐富，在地林農未來可透過精油產業推廣而獲利，在不破壞森林資源前提下，合理利用森林資源發展在地綠色經濟。（編輯：李亨山）1140303