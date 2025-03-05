屏東補助家用廚餘機 每案上限6000元

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）為加強廚餘回收率，屏東縣政府編列300萬元預算，規劃家用廚餘機補助方案，只要設籍屏東的民眾均可申請，每案補助上限6000元，以協助家戶處理廚餘問題。

屏東縣政府規劃「屏東縣114年家用廚餘機補助」，今天由屏東縣長周春米召開「廚餘不浪費 永續更到位」記者會公告補助方案，只要設籍屏東縣民眾都符合補助對象，每案以新台幣6000元為補助上限，補助申請期間自民國114年3月10日起至114年12月31日止。

周春米會中表示，廚餘機補助方案每戶以補助1台為限，每台可補助40%、6000元為補助上限，補助機型限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，而冷凍型及粉碎（鐵胃）型不在補助範圍，提醒民眾購買時須注意。

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周春米說，編列300萬元預算推行政策，希望讓更多民眾參與廚餘回收再利用，永續更落實於民眾家中，也讓更多人了解廚餘減量重要性，共同為環境永續盡心力。

縣府環保局提及，去年8月1日起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，每月資源回收量增加約2500公噸，因家戶垃圾中還是有相當比例的廚餘，為提升廚餘回收再利用率，規劃廚餘機補助方案，因經費有限，如經費用罄時即提前停止補助。（編輯：郭諭儒）1140305