綠島國小918強震受損 危樓重建動工設計採綠建築

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）2年多前花東地區「918強震」，造成台東綠島國小部分教室變成危樓，今天開始拆除整建，將採取綠建築設計，以及物理環境節能，估民國116年4月完工。

今天上午台東縣長饒慶鈴與教育處人員前往綠島，與當地人員一起主持綠島國小「教室拆除重建暨修復補強工程」動土奠基典禮。

饒慶鈴致詞表示，這次工程將全面拆除重建因地震損壞的教學大樓，並新增幼兒園班級；新建校舍採多功能規劃，不僅是學校設施升級，更期盼提升整體教育品質，讓綠島學童在安全優質環境中成長學習。

她說，重建校舍，設計以學生學習需求為核心，整體規劃順應當地自然條件，採取綠建築設計，包含物理環境節能、永續性建材應用，目標取得綠建築候選證書及標章。

台東縣政府教育處表示，新建校舍規劃為2層樓，共包含6間教室、1間幼兒園教室、1間健康中心及1間圖書資訊教室，以滿足學校現有教學需求，圖書與資訊教室的結合，將更進一步提升學生在閱讀與數位學習上資源可及性，全面提升教學環境品質。

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此外，針對區域幼兒照顧需求，新增1班幼兒園，減輕家長負擔；而為了提升校園安全，基地將略微遷移至操場方向，並新增一條由中央廚房連接馬路的車道，有效避免車輛進出校園，危及師生安全。

教育處表示，綠島國小現有教學大樓最初興建於民國68年，因111年918地震受到嚴重損壞，部分柱體出現明顯斜向剪力裂縫等結構性損害，經專業評估後，確認無法透過修復有效恢復，因此決定進行全面拆除重建；為確保師生安全，縣府積極向中央爭取災害復建工程經費新台幣1億714萬元，進行教學大樓重建，工程預計於116年4月竣工。（編輯：陳仁華）1140305