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照顧弱勢老幼 台南帶狀疱疹及輪狀病毒疫苗免費接種

2025/3/6 15:14（3/6 15:36 更新）
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台南市政府照顧弱勢族群，市長黃偉哲（前右6）6日宣布，推出弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種及弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大接種服務。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月6日
台南市政府照顧弱勢族群，市長黃偉哲（前右6）6日宣布，推出弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種及弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大接種服務。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月6日
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市長黃偉哲今天宣布，推出弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種，以及弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大接種服務，今年劑量分別是212劑及300劑。

市府指出，凡設籍台南市65歲以上，具有低收入或中低收入戶身分，且罹患高風險慢性病者，將可免費接種帶狀疱疹疫苗。

此外，台南市自民國107年起提供中低收入戶幼兒口服輪狀病毒疫苗公費服務，迄今接種逾1400人次；如今再擴大至原住民、重大傷病及罕見疾病幼兒。

黃偉哲表示，他在美國進修時，曾因課業壓力大染上帶狀疱疹，當時才30歲，痛苦不堪的感覺至今印象深刻，現在市府提供65歲以上弱勢長者免費疫苗接種，期盼減輕經濟負擔；而弱勢族群口服輪狀病毒疫苗接種對象則是幼兒，防治成效頗佳。

南市府衛生局指出，帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。

帶狀疱疹特徵是沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，急性期皮疹及疼痛持續時間約數週，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，併發症疼痛可能持續數月，甚至超過1年；其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致失明，曾得過帶狀疱疹痊癒後可能會復發。

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帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者及免疫功能低下族群，包括人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。

衛生局表示，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎主要原因之一，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振及脫水等。（編輯：陳仁華）1140306

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