照顧弱勢老幼 台南帶狀疱疹及輪狀病毒疫苗免費接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市長黃偉哲今天宣布，推出弱勢長者帶狀疱疹疫苗接種，以及弱勢幼兒口服輪狀病毒疫苗擴大接種服務，今年劑量分別是212劑及300劑。

市府指出，凡設籍台南市65歲以上，具有低收入或中低收入戶身分，且罹患高風險慢性病者，將可免費接種帶狀疱疹疫苗。

此外，台南市自民國107年起提供中低收入戶幼兒口服輪狀病毒疫苗公費服務，迄今接種逾1400人次；如今再擴大至原住民、重大傷病及罕見疾病幼兒。

黃偉哲表示，他在美國進修時，曾因課業壓力大染上帶狀疱疹，當時才30歲，痛苦不堪的感覺至今印象深刻，現在市府提供65歲以上弱勢長者免費疫苗接種，期盼減輕經濟負擔；而弱勢族群口服輪狀病毒疫苗接種對象則是幼兒，防治成效頗佳。

南市府衛生局指出，帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。

帶狀疱疹特徵是沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，急性期皮疹及疼痛持續時間約數週，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，併發症疼痛可能持續數月，甚至超過1年；其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致失明，曾得過帶狀疱疹痊癒後可能會復發。

透過 Google News 追蹤中央社

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者及免疫功能低下族群，包括人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。

衛生局表示，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎主要原因之一，可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振及脫水等。（編輯：陳仁華）1140306