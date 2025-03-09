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越南嫁來24年 劉紅福：太愛馬祖不想離開

2025/3/9 16:09
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（中央社記者潘欣彤連江縣9日電）劉紅福從越南嫁來馬祖24年，現於南竿鄉經營餐飲店，因樂觀向上與熱心助人，獲選為今年度連江縣模範婦女。她說，喜歡在馬祖生活，已經不想離開。

劉紅福接受中央社記者訪問時說，「在馬祖每個人都對我很好」，自認從未因新住民身分被歧視，更因開店認識許多忠實顧客。去年丈夫曾試探性詢問，是否願意搬到台灣本島開店，她想都不想就拒絕，因為在馬祖生活太開心，捨不得離開。

劉紅福回憶，她因家境困苦，從小吃不飽穿不暖，為幫助家計，故接受仲介介紹，24年前遠嫁到馬祖。對馬祖第一印象，和她越南鄉下的家鄉差不多，加上丈夫與婆婆都對她很好，所以不覺得害怕。但馬祖冬天的冷冽天氣，仍讓她花了不少時間適應。

劉紅福先隨著婆婆在北竿賣早餐，21年前生下孩子後便搬到丈夫工作的南竿。她回憶，搬到南竿後發現到處都是工作機會「可以賺錢好開心」，她白天自己開店賣早餐，下午去餐廳打工，後來為照顧兒子，便辭去餐廳工作，從早餐一路賣到晚餐。

劉紅福改良傳統越南小吃，並融入自己創意，人氣商品捲餅將餅皮從米紙改成米漿煎餅，成功打動在地人的胃，一日可賣60至上百個。她說，曾有軍人放返台假前，特別來買捲餅帶回給台灣親友品嘗，甚至有人退伍8年後，再帶家人來回味她的料理，常客們的溫情讓她感動又開心。

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如今，兒子長大成人，仍住在越南的父母在女兒們的幫助下已擁有不錯生活，她自己則培養了旅遊的興趣，足跡遍布日本與泰國。劉紅福笑說，嫁來馬祖讓她有了寬裕與安定的生活，更有餘力可以幫助家鄉弱勢孩童，很感謝並珍惜。

連江縣婦女會理事長李金梅告訴中央社記者，新住民為馬祖不可或缺的一份子，故設新住民模範婦女獎項。劉紅梅開朗樂觀，與人為善，積極融入馬祖社會，展現正向能量，讓她獲選為今年度模範婦女。（編輯：林恕暉）1140309

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