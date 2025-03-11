台中市太陽光電裝置容量 6年成長逾5倍

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市太陽光電裝置容量大幅成長，市府經濟發展局今天表示，依台電統計，從108年到113年底為止成長幅度達5倍，等同每100戶住宅就有22戶可為綠電自給自足零碳宅。

經濟發展局長張峯源表示，市府自108年起積極透過管制與獎勵雙向策略發展太陽光電，推出「先公後私」措施，由市管案場率先領頭建置光電，建置比率達95%，與其他政府機關合計裝置容量約19萬瓩，占全台中市總裝置容量23.4%。

在私部門建置部分，張峯源說，私部門建置比率約76.6%，包含停車場、工廠、農業設施及商業建築物等。

經發局依台電公司統計指出，截至113年底，台中市太陽光電裝置容量達81.2萬瓩，相當於1.4座燃煤機組，且相較108年裝置容量13.7萬瓩，成長幅度高達5倍，每年可產出綠電逾8.8億度。

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經發局表示，這相當於多供給24萬戶一般家庭年用電量，以市府人口統計設籍戶數112萬戶估算，等同於台中市住宅每100戶就有22戶可為綠電自給自足零碳宅。

經發局預估，就目前太陽光電平均年增逾10萬瓩成長速度，可望於明年底達到太陽光電100萬瓩（GW）目標。市府將持續推動太陽光電發展，並鼓勵企業積極參與逐步落實ESG，希望能在促進經濟的同時，達到能源轉型及降低空污目標，形塑良好投資環境，吸引更多企業到台中投資，共創經濟成長。（編輯：李淑華）1140311