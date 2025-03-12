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台南273校英語學習多元化 生活中開口說累積實力

2025/3/12 11:40
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（中央社記者張榮祥台南12日電）語言學習首重實際運用，而非流於紙筆測驗，台南市府推動全市273所市立高中及國中小學多元英語學習，鼓勵學生開口說英語，在生活中累積語言實力，建立自信及表達能力。

台南市政府提升學生英語口說能力及融入日常生活，在市轄高中、國中小學推動「英語日活動」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間10分鐘說英語」等活動，讓學生敢開口、能開口及樂於開口。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，英語是通往世界之鑰，學習英語不是讓孩子背單字考高分，而是自信地與世界溝通、從容應對國際環境，核心目標是讓學生在日常生活自然運用英語。

教育局表示，語言學習關鍵在於環境，教育局鼓勵學校以遊戲、情境對話、生活應用等方式強化學生英語口說能力，且協助各校發展適合英語學習模式，建立英語教育標竿，評選推動學生英語口說績優學校，再擴展到全市。

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教育局舉例，忠孝國中將全校英語日擴大為英語週，透過教師社群發想創意又生活化英語活動，包括邀請空中英語教室到校巡演、配合節慶辦理英語感恩節卡片書、校慶園遊會闖關活動設置英文攤位、生活化英語點餐等活動。

將軍國中則舉辦全校性英語歌唱比賽，吸引學生開口說英語；新南國小以課餘時間10分鐘說英語，透過英語表達兌換獎勵品，讓英語學習成為校園日常，更有學生練習用英語購物，使英語更流暢。（編輯：陳仁華）1140312

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