新北推城市造林 盤點40公頃公有地媒合企業植樹

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市於今年推出「都市造林－多元植樹」計畫，除於校園內進行植樹綠美化，更重新盤點出40公頃閒置公有土地，將媒合企業植樹，共同為新北綠地貢獻一分心力。

新北市因應植樹節在各地舉辦植樹活動，市府在板橋車站站前廣場舉辦植樹活動，由市長侯友宜與企業、學童一起種下山櫻花與台灣欒樹；前內政部長李鴻源也參與永和區公所在仁愛公園舉辦植樹活動，與區長周慶珍等人共同栽植45棵「穗花棋盤腳」樹苗。

侯友宜表示，新北市推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫植樹，促進環境生態健康，更符合聯合國SDGs永續發展目標。期待未來有更多企業與市民響應，將植樹推廣成為全民運動，一起種下希望，共同迎接綠意盎然的未來。

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新北市政府農業局長諶錫輝表示，植樹並不是植樹節的一日活動，市府長期推動計畫型植樹，在與民間團體、學校及企業合作下，以每年種植4萬株喬木為目標，在大家共同努力下，新北森林覆蓋率達76%，為6都第1。

諶錫輝表示，今年推出「都市造林－多元植樹」計畫，除於校園內進行植樹綠美化，新北更重新盤點出40公頃閒置公有土地，未來將媒合企業植樹，讓企業團體為新北的綠地貢獻一分心力。（編輯：方沛清）1140312