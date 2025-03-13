加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／國安高層會議會後記者會 賴總統發表談話
首頁 / 地方

陳福海赴日借鏡幼兒教育 金門推動扎根0歲計畫

2025/3/13 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門13日電）金門縣長陳福海率團赴日進行幼兒教育交流，今天前往十文字學園女子大學附設幼稚園參訪；陳福海表示，此次交流不僅是教育互動，也盼未來深化合作，共同推動優質教育環境。

陳福海昨天率縣府團隊前往日本，了解日本幼兒教育環境與教學模式，盼透過親身觀察與交流，借鏡日本幼教機構特色與創新，以進一步推動金門「扎根0歲教育計畫」。陳福海與縣府團隊今天前往十文字學園女子大學附設幼稚園參訪。

金門縣教育處透過新聞稿表示，十文字學園女子大學附設幼稚園強調，透過「在自由中學習」方式，幫助孩子逐步建立規律，並透過遊戲自主學習，在探索與互動中發展社交能力與創造力；此次參訪期望透過觀摩與交流，將先進教育理念融入金門幼教體系。

陳福海表示，此次交流不僅是教育上互動，也期盼未來持續深化合作，共同推動優質教育環境；金門縣府預計未來1至2年間編列新台幣19億元教育預算，著重提升幼兒園教育環境建設，此次參訪就是為深入了解相關規劃與執行情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳福海也說，扎根0歲教育應從地方幼兒園、小學、國高中串接到大學，資源整合很重要。陳福海也表示，將思考金門大學是否具備設立附設幼兒園條件，以構築更完整教育體系。

參訪過程中，陳福海指出，硬體設備雖須投資，但軟體課程內容與教學方法也同樣重要，建議同行校長們多參考其他學校課程設計，汲取國內外經驗，進一步調整金門教育課程。（編輯：陳仁華）1140313

#日本
#金門大學
#陳福海
陳福海
金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力金門千人宗教交流團 前進湄洲、賢良港媽祖廟進香
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：