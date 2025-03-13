台中區農改場辦米食生態活動 3/15對外開放

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）農業部台中區農業改良場將於15日舉行「米食饗宴 生態共融」推廣食農教育活動，當天場區為一年一度對外開放，規劃4大區域共17項活動，歡迎親子共襄盛舉。

農業部台中區農業改良場今天舉辦「米食饗宴 生態共融」綠色生活暨研發成果展示開放日宣傳記者會，場長楊宏瑛表示，這次活動以米食與生態為主軸，策劃主題區、樂活區、舞台區及展售區。

主題區將陳列台中區農改場歷年育成的水稻品種，呈現中彰投地區水稻產業發展脈絡，並展示米穀雜糧烘焙產品、研發推廣成果、綠色照顧成果，讓大家探索從農場到餐桌的米食之旅。

台中區農改場指出，樂活區適合親子共遊放電，巡禮活動搭配集滿4個紀念戳章可領取盆栽，同時還安排農民學院學員與青農回娘家充電學習，並辦理兒童著色活動。

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舞台區提供麻糬、飯糰、稻草晴天娃娃等米食手作體驗，以寓教於樂方式，讓民眾了解米食文化價值，增進親子互動。

此外，來自中彰投農會、青農、田媽媽及技轉廠商共100個攤位，將展售多樣化在地農特產品。（編輯：謝雅竹）1140313