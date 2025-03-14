台中新光三越氣爆後開放取貨 首日77家櫃位作業

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中新光三越氣爆事件後停業至今，業者今天表示，經向市府提出安全計畫獲核備，今天起開放廠商進入館內搬運貨物，首日將有77個櫃位廠商進館作業，預計37天內完成整館搬運。

新光三越營業本部副本部長謝英明今天接受媒體聯訪時表示，「專櫃及物流人員取貨的建築物安全評估結果及安全防護措施報告」獲市府備查後，從今天開始連37天，展開館內專櫃與物流人員進館搬運貨物。

謝英明說，取貨將採取實名制與「分時、分流、分樓、分區」方式，安排廠商於每天上午8時至晚間10時入館取貨，今天開放地下2樓「生鮮美食」77個專櫃，將有專櫃員工與物流人員共338人進場取貨。

謝英明提到，本次取貨申請開放樓層為地下3樓至地上10樓，考量搬運需求，此次增加4部貨梯協助搬貨，貨梯安全已由中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會評估檢查合格，並有警消人員在場陪同進行。

1名麵包專櫃人員受訪時表示，因氣爆發生時非尖峰時段，因此在架上的商品不多，影響的層面不大，今天將進入櫃位盤點剩餘物品，並進行後續處理。

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台中市都市發展局長李正偉受訪時表示，本次共開放12個樓層取貨，每個樓層給予3天，考量精品櫃位須較多時間打包，因此核予37天作業，作業期間除有都發局人員在場，並要求貨梯工班人員到場待命，貨梯只載貨不載人，以維護安全。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆，造成5死、多人受傷。台中市府依法重罰並勒令停止使用，並要求拆除外牆危險物及施作防護網，預計3月31日完成。（編輯：郭諭儒）1140314