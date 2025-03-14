侯友宜：弱勢高風險族群長者免費打帶狀疱疹疫苗

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市長侯友宜今天宣布，全額補助弱勢高風險族群長者施打帶狀疱疹疫苗，採分年完成，今年先提供設籍新北市65歲及原住民55歲以上低收、中低收入戶罹患免疫功能低下疾病者施打。

侯友宜下午出席烏來區智能衛生所記者會致詞時表示，因應高齡社會，整合資源在烏來區推動智能衛生所、遠距醫療、新北市偏（原）鄉長照All-in-One計畫等專案，強化原鄉衛生所功能，透過智慧科技整合醫療與長照，讓民眾獲得整合性健康照護。

侯友宜指出，烏來區是新北市唯一山地原住民地區，為打造明亮舒適及族語友善環境，在服務指標設計上納入泰雅族語標示，並建置智慧生理量測、電子病歷及健康照護系統，將就醫民眾血壓、血糖等資料上傳雲端，讓醫師替民眾健康把關。

另外，針對帶狀疱疹好發於長者及免疫力低下族群，侯友宜宣布，全額補助弱勢高風險族群長者施打帶狀疱疹疫苗，採分年完成，今年先提供設籍新北市65歲及原住民55歲以上低收、中低收入戶罹患免疫功能低下疾病者施打，已採購1000劑，後續視經費逐步擴大補助對象。

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新北市政府衛生局進一步說明，符合接種資格者，攜帶健保卡等相關證明資料，到新北市29區衛生所由醫師評估接種，以保護自身健康。

新北市衛生局也提醒，除接種疫苗外，加強自身免疫力也能有效避免罹患帶狀疱疹，請民眾持續保持健康生活方式，如均衡飲食、規律作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作壓力等，降低帶狀疱疹及其併發症發生風險。（編輯：張銘坤）1140314